L'OM a un problème, l'entraîneur déballe tout

Malgré un mercato estival plus qu’intéressant, l’OM a manqué son premier objectif de la saison en échouant à se qualifier pour les phases de poules de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce vendredi, le nouvel entraîneur Marcelino a révélé quels étaient les axes d’amélioration de son équipe après un début de saison poussif.

Ce samedi face à Brest, l’OM espère enfin lancer sa saison. Car malgré un premier succès en Ligue 1 face à Reims lors de la première journée (2-1), le club phocéen a été accroché à Metz (2-2) le week-end dernier. Deux matchs très disputés, auxquels vient évidemment s’ajouter la très décevante élimination en barrages de la Ligue des Champions face au Panathinaikos (2-2 sur l’ensemble des deux rencontres, défaite aux t.a.b).

«On doit être plus efficace dans les deux surfaces»

Pourtant, l’équipe marseillaise désormais dirigée par Marcelino a montré des signaux intéressants dans le jeu. Mais pour ces premières rencontres, l’OM a semblé parfois faire preuve de quelques erreurs manifestes, qu’a tenu à souligner le technicien espagnol en conférence de presse. « Quand on regarde les stats, on doit être plus efficace dans les deux surfaces. Moins encaisser de buts, être plus efficace. Mais c'est normal d'avoir une marge de progression. Notre mentalité c'est d'essayer de s'améliorer à chaque match et dans les deux surfaces » , déclare Marcelino dans des propos relayés par le Phocéen .

«On aurait dû gagner très clairement»