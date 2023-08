Il flambe à l’OM et déballe tout sur cette légende

Benjamin Labrousse

Après une période d’adaptation faisant suite à son arrivée à l’OM l’hiver dernier, Vitinha semble enfin retrouver des couleurs. L’attaquant portugais a marqué lors de ses deux premiers matchs de Ligue 1 cette saison et compte bien s’affirmer auprès de Marcelino. Présent en conférence de presse, le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM a affirmé que Jean-Pierre Papin l’avait véritablement aidé à s’adapter.

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM réalisait un coup extrêmement audacieux en allant recruter l’attaquant de Braga Vitinha. Révélé au sein du championnat portugais, le joueur de 23 ans affichait certes un beau potentiel, mais le prix auquel ce dernier a été acheté (32M€) en avait laissé plus d’un perplexe. Devenant ainsi la recrue la plus chère de l’histoire du club marseillais, Vitinha avait d’autant plus interrogé que ses premiers pas sous les couleurs de l’OM avaient été compliqués.

Vitinha : Une montée en puissance qui va faire du bien à l’OM

Mais alors que le Portugais a pu bénéficier d’une préparation estivale complète avec l’OM, Vitinha pourrait rapidement crever l’écran sous la houlette de Marcelino. Si Pierre-Emerick Aubameyang semble partir titulaire indiscutable, l’enchaînement des matchs prévus à Marseille avec la Ligue Europa devraient permettre à Vitinha d’accumuler du temps de jeu. Buteur lors des deux premières rencontres de championnat, l’attaquant de 23 ans a affirmé avoir bénéficier de l’aide d’une légende de l’OM dans sa progression.

«Jean-Pierre Papin m'a parlé au quotidien»