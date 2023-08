Un joueur de l’OM vit un calvaire, Marcelino monte au créneau

Benjamin Labrousse

Alors que l’OM va tenter de s’imposer au Vélodrome face à Brest ce samedi (19h), le club phocéen voit son gardien titulaire Pau Lopez en difficulté ces derniers temps. Auteur d’un début de saison très compliqué, le gardien de but espagnol de 28 ans a pu compter sur le soutien de Marcelino. L’entraîneur marseillais a affirmé en conférence de presse sa confiance envers ses deux gardiens.

Une grande équipe passe souvent par le fait d’inclure un grand gardien. Arrivé en 2021 à l’OM, Pau Lopez a alterné le bon et le moins bon sous les couleurs du club phocéen. Révélé sous la houlette de Jorge Sampaoli, l’international Espagnol aux 2 sélections s’est également montré régulier avec Igor Tudor la saison passée.

Pau Lopez dans le doute

Mais par moment, Pau Lopez se montre coupable de certaines erreurs. Vendredi dernier face à Metz, le gardien de l’OM réalisait une faute de main sur la frappe de l’attaquant messin Georges Mikautadze, permettant à Metz de passer devant dans la rencontre. Alors que depuis quelque temps, la place de numéro 1 de Pau Lopez est remise en cause par certains supporters, Marcelino s’est livré à ce sujet.

«Tout le monde peut commettre des erreurs»