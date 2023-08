L'OM affole le mercato, ce joueur annonce du lourd

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, Pablo Longoria a frappé très fort sur le marché. En effet, le président de l'OM a offert pas moins de sept joueurs à Marcelino ces dernières semaines. Interrogé sur le recrutement XXL de sa direction, Jonathan Clauss a annoncé du lourd pour cette saison 2023-2024.

Depuis l'ouverture du marché, Pablo Longoria n'a pas chômé. En effet, le président de l'OM a été très actif lors de ce mercato estival. En ce qui concerne les arrivées, Pablo Longoria a déjà recruté sept joueurs, alors que cette fenêtre de transferts fermera ses portes le 1er septembre. Plus précisément, le patron de l'OM a officialisé les signatures de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Ruben Blanco et de Joaquin Correa.

L'OM réalise un recrutement XXL

Coté départs, Pablo Longoria a laisser filer une douzaine de joueurs, rien que ça. En effet, Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Cengiz Ünder, Ruslan Malinovskyi, Sead Kolasinac, Arkadiusz Milik, Kevin Strootman, Nemanja Radonjic, Nuno Tavares, Luis Suarez, Konrad de la Fuente et Issa Kaboré ont tous quitté l'OM pour évoluer dans un nouveau club en 2023-2024. D'ailleurs, Matteo Guendouzi pourrait également prendre la porte, se rapprochant de la Lazio.

«Ça ne peut que bien se passer»