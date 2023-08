EXCLU - Mercato : Aït-Nouri à Nice, ça coince !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur les tablettes de l’OGC Nice, Rayan Aït-Nouri était en bonne place pour rejoindre la Cote d’Azur cette saison. Mais contre toute attente, son club de Wolverhampton bloque finalement le défenseur algérien. Il ne viendra pas à Nice.

Depuis le début du mercato estival, plusieurs clubs s’intéressent à Rayan Aït-Nouri. A l’écoute des offres pour son défenseur, Wolverhampton a notamment mené des discussions avec l’OGC Nice. Comme révélé par le10sport.com le 12 juillet, le dossier était même bien engagé. Les Aiglons travaillaient sur un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat. Mais depuis quelques jours, le dossier connaît un revirement.

Wolverhampton bloque Aït-Nouri