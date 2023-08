Il galère après son transfert, l'OM monte au créneau

La rédaction

Après de longues négociations, Iliman Ndiaye a finalement rejoint l'OM cet été. Un rêve d’enfant pour celui qui était déjà passé par Marseille lors de sa formation. Mais pour le moment, le Sénégalais ne brille pas encore sur le terrain. Il a d'ailleurs rendu une copie assez terne face à Brest, et il a été remplacé par Vitinha à la 65ème minute de jeu. Après la rencontre, Marcelino a tenu à protéger son joueur.

Après son match nul face au FC Metz lors de la deuxième journée, l'OM s'est bien repris face à Brest. Les partenaires de Valentin Rongier se sont imposés 2-0, grâce à des buts de Chancel Mbemba, et d'Ismaïla Sarr. Le Sénégalais a marqué son premier but avec le club phocéen, ce que n'a pas réussi pour le moment à faire son compatriote, Iliman Ndiaye.

Iliman Ndiaye est en difficulté

Après cinq matches officiels avec l'OM, Iliman Ndiaye n'a pas marqué pour le moment. Le Sénégalais a seulement délivré une passe décisive, lors de la première journée face à Reims. Contre Brest, l'ancien joueur de Sheffield United n'est pas parvenu à se montrer dangereux. Il a d'ailleurs été remplacé à la 65ème minute par Vitinha. Avec l'arrivée de Joaquin Correa, le secteur offensif de Marseille est particulièrement bien fourni, Ndiaye va donc devoir élever son niveau de jeu, s'il ne veut pas perdre sa place de titulaire.

Départ annoncé à l’OM, un transfert prévu depuis longtemps ? https://t.co/zUzAUatjSn pic.twitter.com/2XqWy5s9E4 — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Marcelino défend Ndiaye