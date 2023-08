Transfert à 2,5M€ à l’OM, «c’est un flop annoncé» 

Thibault Morlain

Alors que Joaquin Correa vient à peine de poser ses valises à l’OM, la prochaine recrue phocéenne se profilerait déjà. En effet, ces dernières heures, il a été annoncé qui Michael Murillo était très proche de rejoindre Marseille en provenance d’Anderlecht. Le latéral droit panaméen est donc attendu à l’OM, mais voilà que ce transfert ne manquerait pas d’étonner certains observateurs du championnat belge.

Il y a encore quelques carences au sein de l’effectif de l’OM. Au poste de latéral droit, Jonathan Clauss n’a notamment pas de doublure. Mais voilà que ce problème serait en passe d’être résolu. En effet, selon les derniers échos, l’OM serait proche de s’offrir les services de Michael Murillo. Aujourd’hui à Anderlecht, l’international panaméen pourrait être acheté pour 2,5M€. Une bonne affaire pour Pablo Longoria ?

« Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Longoria »

Spécialiste du football belge, Florian Holsbeek a livré son regard sur l’arrivée de Michael Murillo à l’OM. Et pour Football Club de Marseille , il a fait part de son étonnement à propos d’une telle idée de la part de Pablo Longoria : « Le problème ce n’est pas qu’il ne veut pas défendre, c’est qu’il ne sait pas défendre. Il ne ressert pas assez dans l’axe quand le jeu se passe à gauche. Il ne rentre pas, il laisse de l’espace. Dans son dos, il y a toujours des espaces, il ne sait pas s’aligner et défendre à 4. A Anderlecht, la défense était à 4 à plat et ils jouaient le hors-jeu. L’équipe n’y arrivait pas avec lui, il laissait toujours des trous. Il fait beaucoup de fautes, l’homme passe ou alors il ne passe pas. Il prend l’homme, il prend des rouges stupides, il ne sait pas gérer ses émotions. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Longoria pour aller le chercher lui. Pour moi, c’est presque un flop annoncé ».

« Des joueurs de seconde zone »