En feu, l’OM boucle un transfert à 2,5M€

Thibault Morlain

Décidément, l’OM ne chôme pas sur le marché des transferts. Alors que le club phocéen vient à peine de boucler l’arrivée de Joaquin Correa en provenance de l’Inter Milan, Pablo Longoria est reparti travailler sur d’autres dossiers. A la recherche d'un arrière droit, l’OM aurait d’ailleurs trouvé son bonheur du côté de la Belgique avec un certain Michael Murillo.

Aujourd’hui, Jonathan Clauss est un peu seul au poste d’arrière droit à l’OM. En cette fin de mercato, le club phocéen s’était alors mis en tête de recruter un nouveau joueur afin de venir seconder l’international français. L’OM aurait trouvé l’heureux élu. En effet, ce samedi, il a été révélé que Michael Murillo serait très proche de rejoindre Marseille, lui qui se trouve aujourd’hui à Anderlecht.

Mercato : L’OM lance les grandes manoeuvres pour cette opération surprise https://t.co/9wTaMBLVtF pic.twitter.com/RtVKamnyO5 — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

L’OM va recruter Murillo…

International panaméen de 27 ans, Michael Murillo pourrait donc être la prochaine recrue de l’OM. Ce dimanche, La Provence assure qu’un accord aurait d’ores et déjà été trouvé entre les Phocéens et Anderlecht pour le transfert du latéral droit. Et pour s’offrir Murillo, l’OM aurait accepté de lâcher 2,5M€.

… en attendant Bamo Meïté ?

Toutefois, Michael Murillo pourrait ne pas être la dernier coup de l’OM. En effet, toujours dans le secteur défensif, Pablo Longoria travaille actuellement pour faire venir Bamo Meïté en provenance de Lorient. Il est alors question d’un possible échange avec Isaak Touré. A voir à quoi cela aboutira avec les Merlus…