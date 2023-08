Une star règle ses comptes avec l’OM, ils montent au créneau

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez n’aura effectué qu’une petite pige à l’OM. En effet, son contrat a pris fin le 30 juin dernier et n’a pas été prolongé bien que le Chilien ait publiquement affirmé vendredi avoir voulu continuer son aventure marseillaise. Anciens joueurs de l’OM, Edouard Cissé et Benoît Cheyrou ont mis les pieds dans le plat.

En une saison, Alexis Sanchez s’est mis les supporters de l’OM dans sa poche. Les raisons sont multiples au vu de sa grinta, de son talent et des buts qu’il a marqué pour l’Olympique de Marseille la saison passée. Néanmoins, le Chilien s’en est allé libre et selon sa publication Instagram , la faute revient à l’OM. « J’ai passé d’excellents moments et j’en garde de très bons souvenirs. Enfin je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaite mais cela ne dépendait pas que de moi il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte ».

«Longoria cherchait un joueur soit comme Correa ou Aubameyang»

Ancien joueur de l’OM, Edouard Cissé s’est reconverti en consultant et a profité de la rencontre opposant l’OM au Stade Brestois ce samedi (2-0) pour évoquer la fin du feuilleton Alexis Sanchez pour Prime Video .



« Si je crois Sanchez concernant le choix de l’OM de ne pas le prolonger ? Et bien sincèrement je suis retombé sur une déclaration de ¨Pablo Longoria il y a un mois où il explique concrètement la stratégie qu’il veut mettre en place. Et dans ce qu’il explique, et d’après le profil de joueur qu’il recherchait, il cherchait un joueur soit comme Correa ou Aubameyang avec beaucoup plus de verticalité. Effectivement, Alexis Sanchez était le chouchou du Vélodrome et aurait pu faire du bien, mais j’ai compris ce que Pablo Longoria voulait dire ».

«Il y a peut-être la qualification en Ligue des champions qu’il attendait»