Mbappé : Une star se lâche sur le Ballon d’or, le mercato relancé ?

Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ont empilé les buts la saison passée. Que ce soit avec leurs clubs respectifs et leurs sélections, les stars du PSG et de Manchester City ont brillé. Mais pour Kevin de Bruyne, le Norvégien mène la danse pour le Ballon d’or de par ses trophées. De quoi pousser le Belge à interpeller Mbappé pour le Real Madrid.

Kylian Mbappé a connu une saison 2022/2023 plutôt mouvementée. En feu au Mondial au Qatar avec l’équipe de France au cours duquel il a été élu meilleur buteur en inscrivant notamment un triplé en finale, Mbappé a cependant échoué dans sa quête d’une nouvelle Coupe du monde. Même son de cloche avec le PSG où le Saint-Graal de la Ligue des champions a une nouvelle fois échappé au Paris Saint-Germain.

Pour le Ballon d’or, Mbappé est derrière Haaland et Vinicius Jr pour De Bruyne

À l’inverse d’Erling Braut Haaland qui a, lors de son premier exercice à Manchester City, réalisé un triplé historique : FA Cup, Premier League et Ligue des champions, une première depuis Manchester United en 1999. Pour Kevin De Bruyne, les performances individuelles de son coéquipier Haaland et ses trophées raflés avec Manchester City lui donnent un net avantage sur Kylian Mbappé dans la course au Ballon d’or.

«Il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait aller à Madrid, alors je le mettrais peut-être en première position»