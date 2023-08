Lionel Messi voulait recaler le PSG !

Arnaud De Kanel

Le 5 août 2021, le FC Barcelone annonçait le départ de Lionel Messi. Libre comme l'air, l'Argentin avait alors signé au PSG. Mais en réalité, le septuple Ballon d'Or n'avait aucune intention de rejoindre Paris et il l'a fait à contre-coeur.

La mayonnaise n'a jamais réellement pris entre Lionel Messi et le PSG. L'attitude de l'Argentin sur le terrain portait à croire cela et ses récentes déclarations ont confirmé les suspicions. S'il avait signé au PSG, c'était parce que le FC Barcelone ne pouvait pas le payer. A aucun moment Leo Messi avait pour objectif de s'engager avec le club de la capitale et il aurait sans doute été prêt à repousser l'offre parisienne si le Barça avait trouvé une solution tant sa priorité était de rester en Catalogne.

Une légende annoncée au PSG, un proche lui ouvre la porte https://t.co/hCeOXSAUK2 pic.twitter.com/XNjSphKW6f — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

«Ce n’est pas quelque chose que je voulais»

Le nouveau joueur de l'Inter Miami l'a confirmé jeudi dernier en conférence de presse. « Le départ pour Paris a été difficile à cause de la façon dont ça s’est passé. Ce n’est pas quelque chose que je voulais. C’était du jour au lendemain. J’ai dû m’habituer rapidement à un nouvel endroit après tant d’années passées à Barcelone. C’est devenu difficile, mais heureusement, c’est très différent de ce qui m’arrive aujourd’hui à Miami », avait alors regretté Lionel Messi. L'Argentin en a remis une couche lors d'un entretien accordé à Apple TV+ .

«La vérité est que ça ne s'est pas bien passé»