Mbappé : C’est le feu avec Neymar, la raison est dévoilée

Neymar n’évoluera plus avec Kylian Mbappé. Le joueur brésilien a fait ses adieux au PSG ce jeudi avant de s’envoler pour l’Arabie Saoudite et entamer son parcours à Al-Hilal. Il faut dire qu’entre les deux stars, la relation s’est étiolée. Et pour cause, Mbappé aurait réclamé le départ du Brésilien à ses dirigeants. Et évidemment, Neymar a été mis au courant.

Devant les caméras, l’entente semble cordiale. De retour au centre d’entraînement de Poissy ce jeudi pour récupérer ses affaires et faire ses adieux au PSG, Neymar a été surpris en train d’enlacer Kylian Mbappé. Au premier abord, on pourrait croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourtant, en coulisses, la relation entre les deux stars, autrefois, fraternelles, aurait atteint un point de non-retour.

Mbappé aurait réclamé le départ de Neymar

En août 2022, certains avaient émis l’hypothèse que les tensions seraient apparues après l’affaire du penaltygate. Mais comme annoncé par Romain Molina, la raison est tout autre. « Ce n’est pas un problème de tireur de penalty au PSG, c’est un souci d’un joueur demandant à sa direction de faire partir un autre joueur (tout en croyant que ce dernier n’allait pas être au courant) » avait lâché le journaliste. En effet, au moment de sa prolongation en mai 2022, Mbappé aurait réclamé le départ de Neymar. D’ailleurs, le Brésilien avait été placé sur la liste des transferts, mais peu d’équipes s’étaient manifestées.

Une influence sur l'avenir de Mbappé ?

Finalement, Luis Campos est parvenu à le vendre. Mais il a fallu entendre le mois d’août 2023 pour voir Neymar plier bagages. L’ancien du Barça s’est engagé pour deux saisons avec Al-Hilal en Arabie Saoudite. A un an de la fin de son contrat avec le PSG, Mbappé a finalement obtenu gain de cause et ce départ pourrait influer sa prise de décision au moment de prolonger son contrat.