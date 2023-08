Une recrue affole les compteurs, jackpot pour le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté 22M€ par le PSG cet été, Kang-In Lee pourrait être la belle surprise de Luis Enrique cet été. Mais son influence et son impact pourraient ne pas s’arrêter au simple plan sportif. Grâce à sa présence, le club parisien pourrait s’attaquer au marché asiatiques et développer ses revenus. Très populaire en Corée du Sud, il pourrait devenir la nouvelle coqueluche du Parc des Princes.

Son nom n’est pas très populaire en France. Avant son arrivée au PSG cet été, Kang-In Lee n’était connu de personne, ou presque. Son parcours à Majorque ces dernières années n’a pas fait grand bruit. Pourtant en Corée du Sud, son pays d’origine, le milieu de terrain est une véritable star, notamment depuis qu’il a remporté un télé crochet lors de son enfance, ce qui lui avait permis de s’envoler pour Manchester. Et le PSG compte bien s’appuyer sur la popularité de Kang-In Lee pour développer sa place sur le marché asiatique.

Kang-In Lee va faire passer un cap au PSG

« L'arrivée de Kang-In Lee va aussi nous permettre de nous développer en Corée du sud et un peu partout en Asie. C'est le premier joueur majeur asiatique à jouer pour le PSG. Ça va évidemment nous aider sur le territoire. » a lâché Sébastien Wasels, directeur général du PSG. Les premiers effets se font ressentir. Sur les Champs-Elysées, le magasin du PSG ne désemplit pas et les maillots de Kang-In Lee se vendent comme des petits pains. « Il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour les maillots Lee Kang-in Comme il y a beaucoup de touristes sud-coréens qui viennent à Paris et que leur idole a signé chez nous, ça les incite à acheter. Au niveau des ventes, il est devant Mbappé et Neymar » avait lâché un employé au Parisien.

« Lee Kang-in est un joueur au talent et à la qualité innés »