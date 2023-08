Transferts : C'est confirmé, le PSG a recruté un phénomène

Thibault Morlain

Au PSG, la liste des recrues est longue depuis l'ouverture du marché des transferts. Luis Enrique a accueilli plusieurs nouveaux joueurs parmi lesquels Kang-in Lee. Moyennant environ 20M€, le Sud-Coréen est arrivé en provenance de Majorque. Si le nouveau joueur du PSG n'est pas le plus connu du grand public, il n'en demeure pas moins très prometteur...

Si la profondeur de banc a fait défaut au PSG la saison passée, le club de la capitale a remédié à cela cet été. Très actif depuis l'ouverture du marché des transfert, Paris a notamment enregistré l'arrivée de Kang-in Lee, milieu offensif sud-coréen de 22 ans. Acheté pour 20M€ à Majorque, le nouveau joueur du PSG est déjà une star dans son pays, à lui maintenant de gagner le coeur des supporters parisiens.

« C'est un footballeur différent »

Kang-in Lee n'étant pas le plus connu des joueurs qui ont rejoint le PSG, Hector Gomez, journaliste espagnol, en a dit plus sur le Sud-Coréen et son très grand potentiel. « Lee Kang-in est un joueur au talent et à la qualité innés, vante-t-il. C'est un footballeur différent, et ce depuis qu'il est tout jeune. À l'âge de 10 ans, on savait déjà qu'il allait devenir professionnel. Il se prépare depuis de nombreuses années et est prêt pour ce grand bond en avant. Il sait gérer la pression et c'est un joueur qui a beaucoup de personnalité. Il sait gérer la pression » a-t-il expliqué pour CulturePSG .

« Le PSG fait un joli coup »