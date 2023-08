Le PSG prépare du lourd pour oublier Mbappé, c'est validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG semble vouloir tourner la page avec Kylian Mbappé, dont le transfert au Real Madrid est toujours espéré, Gonçalo Ramos a débarqué tandis qu'Ousmane Dembélé est également tout proche de signer à Paris. Cela n'empêche d'ailleurs pas le club de la capitale de continuer son forcing pour le transfert de Randal Kolo Muani. Un recrutement convaincant aux yeux de Denis Balbir.

Compte tenu de la situation de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de frapper fort pour renforcer son secteur offensif. C'est ainsi que Gonçalo Ramos a été prêté par Benfica avec une option d'achat quasi-obligatoire, tandis qu'Ousmane Dembélé débarque en provenance du FC Barcelone. Le club de la capitale envisagerait également de recruter Randal Kolo Muani. Un mercato qui semble plaire à Denis Balbir.

Le PSG vise un phénomène, clash en vue ? https://t.co/90dzImgIBm pic.twitter.com/v0UJpFu2nk — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

«Il y a aussi une vraie ouverture pour Randal Kolo Muani»

« A Paris, ces dernières semaines, c'était un peu le grand n'importe quoi. Notamment avec la gestion du cas de Kylian Mbappé, encore à l'écart de l'entraînement ce lundi. Au niveau du Mercato, rien n'est simple non plus pour le PSG. La direction n'arrive pas à se faire entendre. Ousmane Dembélé était là mais il retourne à Barcelone à cause de son club qui le bloque pour embêter Paris. Pour Gonçalo Ramos, cela devrait être bon. A mes yeux, c'est une belle recrue. Un joueur jeune et perfectible mais très talentueux comme on a pu le voir à Benfica et en sélection portugaise. Il y a aussi une vraie ouverture pour Randal Kolo Muani... », écrit-il dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de se montrer enthousiaste pour cet éventuel trio offensif du PSG.

«Si le PSG arrive à mener à bien ces trois dossiers, cela peut donner une attaque intéressante»