Mercato : L’OM et le PSG s’arrachent une pépite

Arnaud De Kanel

L'OM et le PSG se montrent particulièrement actifs depuis le début du mercato. Les deux rivaux multiplient les pistes et il se pourrait bien qu'ils se disputent la signature d'Ernest Nuamah. Le jeune ailier ghanéen aurait tapé dans l'œil des deux géants français.

La Ligue 1 reprend ce week-end et l'OM ainsi que le PSG peaufinent les derniers ajustements pour leur effectif grâce au mercato. Si Pablo Longoria assure que son club est au complet, il pourrait bien y avoir du mouvement dans les jours à venir, dans le secteur offensif notamment. Avec les très probables départs de Cengiz Under et Ruslan Malinovskyi, l'OM risque d'aller chercher un nouvel attaquant. Côté PSG, Gonçalo Ramos a débarqué ce lundi en attendant Ousmane Dembélé et Randal Kolo-Muani. Mais comme son rival, le club de la capitale pourrait tenter de recruter une pépite.

L'OM et le PSG sur Nuamah

Véritable attraction de la saison passée au Danemark, Ernest Nuamah attise les convoitises. Selon Foot Mercato , le jeune ailier de Nordsjaelland intéresserait l'OM et le PSG. Le Ghanéen de 19 ans est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste et il n'aurait pas uniquement tapé dans l'oeil des recruteurs marseillais et parisiens puisque le Stade Rennais, l'Ajax Amsterdam et l'AC Milan seraient également dans la course pour le signer. L'affaire est encore loin d'être réglée aussi bien pour l'OM que pour le PSG, d'autant plus que le père d'Ernest Nuamah rêve que son fils suive les traces de Michael Essien en rejoignant la Premier League.

Le clan Nuamah a tranché