Mercato : Le PSG change tout, c’est validé !

En attestent les départs de Lionel Messi, de Sergio Ramos et de Neymar, le PSG semble avoir ouvert un nouveau chapitre de son projet sportif. Le président Nasser Al-Khelaïfi plantait les bases de sa révolution dès le mois de juin 2022. Un an plus tard, le Paris Saint-Germain semble être transfiguré, de quoi particulièrement plaire à Christophe Jallet, ancien joueur du PSG qui a été au coeur des fondations du projet QSI.

En juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi livrait une interview pour Le Parisien par le biais de laquelle il affirmait vouloir lancer une nouvelle ère au Paris Saint-Germain en mettant un terme à l’époque du bling-bling et des paillettes. Un an plus tard, Lionel Messi et Sergio Ramos ont quitté le club en tant qu’agent libre, mais nouveauté, le PSG est parvenu à vendre une de ses stars depuis le début du mercato.

Le PSG change tout et vend ses stars !

Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit du joueur le plus cher de l’histoire du football : Neymar, recruté par le PSG à l’été 2017 contre 222M€. Grâce à Al-Hilal, le Paris Saint-Germain a bouclé la vente la plus lucrative de son histoire, à savoir 80M€ sans compter les bonus selon L’Équipe . Un changement drastique de direction du projet sportif qui a le mérite de plaire à Christophe Jallet. L’ancien défenseur du PSG où il a évolué jusqu’en 2014 apprécie le virage pris par le Paris Saint-Germain.

«On a vu pas mal de joueurs partir, vendus aussi ce qui n’était pas le cas avant»