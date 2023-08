Transferts : Messi charge encore le PSG

Thomas Bourseau

Le rêve parisien des touristes n’en a finalement jamais été un pour Lionel Messi. Après deux saisons passées au PSG, Messi a fait ses adieux au club et à la ville où il ne cesse de répéter qu’il n’y était pas heureux pour justifier son départ pour l’Inter Miami à l’intersaison. Messi a d’ailleurs remis ça ces dernières heures.

Lionel Messi arrivait du FC Barcelone non sans peine à l’été 2021 après l’échec surprise de sa prolongation de contrat au sein du club culé. En larmes lors de sa conférence de presse d’adieu, Messi a dû relever la tête et signer au PSG. Une collaboration qui n’a pas porté les fruits espérés et qui s’est terminée en juin dernier. Depuis, Messi s’est envolé pour la Major League Soccer en signant en faveur de l’Inter Miami.

«Venir aux États-Unis c'était un peu comme revenir à ce que nous étions à Barcelone»

Et une fois encore, le septuple Ballon d’or a justifié ce nouveau challenge en tapant au passage sur le PSG. « C'était une décision familiale. Nous avons traversé deux années difficiles. La vérité, c'est que nous n'étions pas bien. C'était très difficile pour toute la famille. Venir aux États-Unis c'était un peu comme revenir à ce que nous étions à Barcelone, profiter de la vie de tous les jours. C'était pour les enfants, pour que la famille aille bien. C’est le bon endroit ». a confié Lionel Messi à Tony Cherchi au cours d’une interview pour Apple TV.

«Mon bonheur a toujours été de jouer au football. Aujourd'hui, je peux continuer à le faire ici»

Par la suite, la légende vivante du FC Barcelone a souligné le bonheur qu’il a de pouvoir jouer au football depuis tout petit et le besoin de le retrouver après le PSG. Ce que l’Inter Miami semble lui offrir selon ses dires. « Mon bonheur a toujours été de jouer au football et de pouvoir m'amuser avec ce que j'aimais quand j'étais enfant et avec ce que j'ai aimé toute ma vie. Aujourd'hui, je peux continuer à le faire ici, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision de revenir pour profiter de ce que j'avais un peu perdu ».

«Mes escapades en équipe nationale ont été mes moments les plus heureux parce que j'aimais l'endroit où je me trouvais»