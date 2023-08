Une star recale le PSG, son entourage se lâche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Bernardo Silva a prolongé son contrat avec Manchester City. Désormais lié au club anglais jusqu'en 2026, l'international portugais ne va donc pas signer au PSG cet été. Et pourtant, Luis Campos en faisait sa grande priorité au début du mercato, après avoir déjà tenté le coup il y a un an. Paulo Silva, père de l'ancien Monégasque, justifie d'ailleurs le choix de son fils cet été.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Bernardo Silva a bien prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2026. Par conséquent, l'international portugais ne signera pas au PSG cet été. Une décisions justifiée par son père Paulo Silva.

Le père de Bernardo Silva met les choses au clair

« Il est évident qu'il y avait aussi une volonté de garder Bernardo à City. Les choses ont été structurées et la décision a été prise en gardant les pieds sur terre. En fait, il y a eu une proposition et une intention d'achat de la part de l'Arabie Saoudite, qui a commencé en juin. Il y a également eu une approche très forte, avec une proposition et une volonté de la part du PSG. Et il y a eu un intérêt continu de la part du FC Barcelone, qui, année après année, voulait avoir Bernardo dans son équipe », confie-t-il au micro de Rádio Renascença avant de poursuivre.

Vers un retour à Benfica ?