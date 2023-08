Le PSG veut s’en débarrasser, un club toque à la porte !

Thomas Bourseau

Arrivé à l’hiver 2017, Julian Draxler a vu son importance diminuer au PSG les années passant. Si bien qu’il a fini par être prêté au Benfica Lisbonne, sans succès. À présent et à un an de l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain, c’est Crystal Palace qui s’intéresserait à son profil en cette fin de mercato.

Julian Draxler est un joueur du PSG depuis six ans et demi. Néanmoins, cela fait un moment que le champion du monde allemand ne semble plus être le bienvenu du côté du Paris Saint-Germain où son contrat court jusqu’en juin 2024. Après un prêt au Benfica Lisbonne, le PSG verrait un pensionnaire de Premier League se pencher sur la situation du milieu offensif.

Ça discute entre Crystal Palace et le PSG pour Julian Draxler

C’est du moins l’information communiquée ces dernières heures par RMC Sport . Disposant du statut d’indésirable et ce, clairement depuis l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG en juin 2022. Inclus dans le loft du dirigeant portugais, Draxler disposerait d’une porte de sortie à Crystal Palace. RMC confie l’existence de discussions entre le PSG et les Eagles .

Draxler prêt à rebondir à Londres ? Crystal Palace a un problème