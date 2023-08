Le PSG accélère pour ce transfert à 40M€

Jean de Teyssière

Le mercato estival va fermer ses portes dans une semaine et le PSG souhaite encore réaliser deux transferts. Le club de la capitale aimerait enregistrer les venues de Bradley Barcola ainsi que de Randal Kolo Muani. Pour le premier cité, l'optimisme est de mise dans la capitale, même si aucune offre n'aurait encore été formulée à l'Olympique lyonnais. Du côté du club rhodanien, on est également optimiste... mais pour garder son joueur.

Auteur de six très bons derniers mois avec l'OL, son club formateur, Bradley Barcola est sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens dont le PSG. C'est d'ailleurs au club de la capitale que l'international espoir français a donné sa priorité mais ce mardi, les discussions entre les deux clubs se seraient stoppées, le PSG jugeant les prétentions lyonnaises beaucoup trop élevées...

Pas encore d'offre du PSG pour Barcola

Ce vendredi, le journal L'Equipe informe que le PSG n'a toujours pas formulé d'offre pour Bradley Barcola, qu'on estime à environ 40M€. Le jeune attaquant de 20 ans a déjà disputé les deux premiers matchs de la saison et les a traversés anonymement, ses velléités de départ le déconcentrant. Jorge Mendes, l'agent de Barcola s'impliquerait énormément ces derniers jours pour que le deal se fasse, et une offensive parisienne dans la dernière semaine du mercato n'est pas à exclure...

Le PSG optimiste...

Surtout que les discussions entre les deux clubs ont repris. Stoppées nettes par le PSG mardi car l'OL et John Textor changeaient sans arrêt le montant de leur joueur, atteignant parfois des sommes considérables, les discussions auraient repris ce jeudi soir selon L'Equipe . Cette reprise des discussions entre les deux clubs auraient même créé au PSG un vent d'optimisme au vu des avancées, plutôt favorables.

...l'OL beaucoup moins

Le son de cloche est beaucoup plus différent du côté de l'OL. Pour les Gones, Nasser al-Khelaïfi et John Textor ne sont pas parlés concernant ce transfert. Et de toute façon, l'OL assure ne pas avoir besoin d'argent mais de joueur. Et les joueurs du PSG qui auraient pu intéresser l'OL dans le cadre d'un échange avec Barcola sont déjà partis.