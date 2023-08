Coup de théâtre, le PSG bloque deux transferts

Pierrick Levallet

Très actif dans le sens des arrivées, le PSG veut aussi l'être du côté des départs. Le club de la capitale souhaite s'activer dans son opération dégraissage à l'approche de la fin du mercato. De ce fait, plusieurs joueurs sont invités à faire leurs valises, dont Colin Dagba et Edouard Michut. Toutefois, la formation parisienne bloquerait tout dans les deux dossiers.

Désireux de se renforcer cet été, le PSG n’a pas lésiné sur les moyens. Le club de la capitale a bouclé une dizaine d’arrivées jusqu’à présent, et d’autres seraient encore prévues. Nasser Al-Khelaïfi travaille sur la venue de Randal Kolo Muani et Le10Sport.com peut vous confirmer que le PSG ne lâche pas Bradley Barcola. Mais la direction parisienne souhaiterait également se débarrasser de quelques joueurs lors de ce mercato estival. Mauro Icardi, Abdou Diallo, Neymar, Renato Sanches, Leandro Paredes ou encore Djeidi Gassama sont déjà partis.

Mercato : Le PSG boucle un départ, il fait une promesse https://t.co/r68zqeyyez pic.twitter.com/xUyWB7NZ5Z — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Le PSG s'active dans son opération dégraissage

Mais ce ne serait pas suffisant pour le PSG, qui souhaiterait vider son loft d’ici la fin du mercato. Ainsi, Georginio Wijnaldum et Julian Draxler seraient conviés à se trouver un nouveau club cet été. Mais ils ne seraient pas les seuls puisque Colin Dagba et Edouard Michut ne seraient plus désirés non plus. Cependant, les dossiers des deux joueurs seraient coincés pour le moment.

Ça bloque pour Dagba et Michut