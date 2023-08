Mercato : C’est confirmé, le PSG a tout tenté pour cette star

Benjamin Labrousse

Comme nous vous le révélions en exclusivité début février, le PSG avait fait de Bernardo Silva sa priorité pour le mercato estival. Mais alors que Manchester City ne souhaitait en aucun cas perdre le Portugais, ce dernier a finalement prolongé en Angleterre. Présent à la radio, le père du joueur de 28 ans a confirmé une grosse approche de la part du PSG, mais également de Barcelone et de l’Arabie Saoudite.

Cet été, le PSG a tout simplement réalisé un mercato de folie, et semble avoir réussi à reconstruire un effectif marqué par les départs de Lionel Messi et de Neymar. Mais malgré de nombreuses recrues et l’arrivée d’un entraîneur réputé en la personne de Luis Enrique, le club parisien a vécu un échec. En ne parvenant pas à convaincre Manchester City de laisser partir Bernardo Silva, le PSG a décidé de tirer un trait sur sa priorité du mercato estival.

Le PSG a échoué pour Bernardo Silva

Comme révélé par le10sport.com le 31 juillet dernier, le PSG a finalement décider de jeter l’éponge dans le dossier Bernardo Silva après que plusieurs offres à l’égard du Portugais ait été rejeté par Manchester City. Ainsi, le club de la capitale a finalement opté pour la solution Ousmane Dembélé, qui possédait une clause libératoire de 50M€ rendant l’opération beaucoup plus simple et accessible. Mais au final, le PSG n’est pas le seul club déçu par la récente prolongation de Bernardo Silva en Angleterre.

«Il y a également eu une approche, avec une proposition et une volonté de la part du PSG»