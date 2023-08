Transferts : Le PSG se prend un stop, la raison est historique !

Thomas Bourseau

Bernardo Silva a été, et demeure la signature rêvée de Luis Campos pour le Paris Saint-Germain. Le conseiller football du PSG a témoigné du nouvel échec du club parisien après l’été dernier. Le Portugais a prolongé son contrat d’un an à Manchester City, jusqu’en juin 2026, afin d’entrer dans l’histoire du football anglais entre autres.

Le10sport.com vous le révélait dès le 3 août 2022 : Luis Campos faisait de Bernardo Silva sa recrue prioritaire pour le PSG. Le conseiller football du club de la capitale s’est raté l’été dernier avec une offre de 80M€ repoussée par Manchester City et ça a été la même chanson à cette intersaison alors que l'ancien Monégasque était la grande priorité du club parisien depuis l'ouverture du mercato.

Bernardo Silva veut entrer dans l’histoire du football anglais

Pire, Bernardo Silva a même prolongé son contrat à Manchester City mercredi soir. Le Portugais est à présent lié aux Skyblues jusqu’à l’été 2026, soit pour deux de plus que son précédent bail, pour le plus grand bonheur des dirigeants du champion d’Europe, de son entraîneur Pep Guardiola, mais aussi pour Bernardo Silva qui a avoué vouloir entrer un peu plus dans le panthéon du football anglais et européen.

PSG : Deschamps lâche une annonce inattendue sur Mbappé https://t.co/xFoYzITxJz pic.twitter.com/au1OSQqtA5 — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

«Nous avons entendu dire que gagner 4 championnats d'affilée n'avait jamais été fait»