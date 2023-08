PSG : Le transfert de l’été est tombé à l’eau, voilà pourquoi

Thomas Bourseau

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2022, Luis Campos rêve du recrutement de Bernardo Silva. Le conseiller football du club de la capitale n’a pas lâché l’affaire à cette intersaison, mais une fois encore, le transfert n’aura pas lieu. Et d’après Le Parisien, la faute reviendrait indirectement à Riyad Mahrez.

Le10sport.com vous annonçait clairement la couleur dès le 3 août 2022 : Luis Campos faisait déjà de Bernardo Silva sa recrue rêvée pour le PSG en ses qualités de conseiller football du club parisien. Malgré une offre de 80M€, Manchester City avait repoussé les avances du Paris Saint-Germain.

Le feuilleton Silva est terminé pour cet été

Et alors que tout portait à croire que Bernardo Silva quitterait Manchester City cet été, en attestent les diverses avances du PSG auprès de Manchester City et de Jorge Mendes, son agent, le Portugais est resté à City et comme le10sport.com vous le dévoilait dès le 13 août dernier, le feuilleton Bernardo Silva est définitivement terminé pour cet été.

Le départ de Mahrez de Manchester a changé les plans de City avec Silva