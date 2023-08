Transfert avorté à 80M€ au PSG, les coulisses dévoilées

Jean de Teyssière

Les supporters du PSG peuvent se mordre les doigts. Bernardo Silva n'était qu'à quelques heures de devenir un joueur du PSG, mais un incroyable retournement de situation a eu lieu. Alors qu'on prédisait des négociations difficiles entre Manchester City et Paris à cause des propriétaires en pleine crise géopolitique, tout était ficelé et il n'y avait plus qu'à apposer les différentes signatures. Mais le transfert ne s'est pas produit... à cause du départ de Riyad Mahrez en Arabie saoudite.

Le mercato se joue parfois à peu de choses, et le PSG l'a appris à ses dépens par deux fois. Cet hiver, alors que tout semblait être finalisé entre Chelsea, Hakim Ziyech et le PSG, le club londonien n'a pas envoyé les papiers à temps, empêchant le deal de se faire.Paris a revécu pareille situation, mais dans un tout autre contexte, puisque tous les voyants étaient au vert pour la venue de Bernardo Silva dès le mois de juillet.

Le PSG et Manchester City d'accord pour Bernardo Silva

Les incroyables coulisses de ce transfert avorté sont racontées par Le Parisien . On y apprend notamment que trois réunions avaient eu lieu durant l'été entre Luis Campos, le conseiller du football du PSG, Txiki Begiristain, le directeur technique de Manchester City et Pep Guardiola. Au terme de ces trois réunions, Pep Guardiola accepte ce départ, la mort dans l'âme, et tout est entériné : Bernardo Silva doit devenir Parisien. Le PSG dispose également de l'accord du principal intéressé, Bernardo Silva pour rejoindre les rangs du club français, sa famille ne se plaisant pas en Angleterre. Le PSG a fourni la somme demandée par les Citizens, on annonçait alors un montant de 80M€, et on se dirigeait vers le premier transfert entre Manchester City et le PSG...

Le départ de Mahrez fait tout capoter

Oui mais voilà, tant que rien n'est signé, tout peut se produire. Car le 28 juillet, Manchester City apprend que Riyad Mahrez va quitter le club mancunien pour rejoindre Al-Ahli, en Arabie saoudite. Manchester City ne s'y attendait pas et il n'était pas question pour Pep Guardiola de perdre deux joueurs qu'il comptait faire évoluer au même poste, Mahrez étant la doublure de Silva dans son esprit. Il appose donc son veto et Manchester City bloque toute transaction. Bernardo Silva reste Mancunien et la perte est immense pour le PSG, qui avait construit son effectif autour de la venue du Portugais.