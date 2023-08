Mbappé, Ounahi, Verratti... Toutes les infos mercato du 23 août

La rédaction

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Le Real Madrid ne ferme pas la porte pour Mbappé

Kylian Mbappé va-t-il faire la saison avec le PSG ? En cas de transfert d'ici la fin du mercato estival, c'est au Real Madrid qu'on imagine forcément le Français. D'ailleurs, au sein de la Casa Blanca, on ne veut rien exclure à propos de Mbappé. Sur El Chiringuito , Josep Pedrerol a révélé : « A ma question : « Est-ce impossible que Mbappé vienne cet été ? », le Real Madrid me répond : « Il n'y a rien d'impossible » ».



L'Arabie Saoudite veut chiper Ounahi à l'OM

Tandis que l'OM cherche à réaliser certaines ventes d'ici la fin du mercato estival, l'Arabie Saoudite pourrait en profiter pour récupérer Azzedine Ounahi. Arrivé seulement en janvier dernier à Marseille, le Marocain pourrait s'en aller. Selon les informations de L'Equipe , Al-Hilal et Al-Ahli seraient intéressés par Ounahi, pour qui les Saoudiens pourraient proposer entre 15 et 20M€.



Verratti : C'est la guerre entre le Qatar et l'Arabie Saoudite

Aujourd'hui au PSG, Marco Verratti pourrait bien s'en aller dans les jours à venir. Dernièrement, on évoquait surtout un départ vers l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Hilal, où est désormais Neymar. Mais voilà que les Saoudiens n'arrivent pas à trouver d'accord avec le PSG, ce qui pourrait profiter à un club qatari. Selon les informations de Fabrizio Romano, Al Arabi pourrait se mêler à ce dossier Verratti. Une offre serait d'ailleurs sur le point d'être formulée afin de recruter le milieu de terrain italien.



Le PSG prépare sa nouvelle offre pour Kolo Muani

En cette fin de mercato, Randal Kolo Muani est la priorité du PSG. Le club de la capitale veut recruter l'international français, mais encore faut-il parvenir à un accord avec l'Eintracht Francfort. Et après avoir formulé une première offre qui a été refusée, le PSG s'apprêterait à revenir à la charge. Voulant absolument recruter Kolo Muani, les Parisiens s'apprêteraient à proposer 70M€ + des bonus aux Allemands selon les informations de L'Equipe .



L'OL agace le PSG pour Barcola