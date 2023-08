Le FC Nantes annonce un transfert, un attaquant arrive

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Orphelin de Ludovic Blas, qui s'est engagé avec le Stade Rennais cet été, le FC Nantes continue de renforcer son secteur offensif avec la signature d'un troisième joueur brésilien. Il s'agit d'Adson qui débarque en provenance des Corinthians et qui s'est engagé jusqu'en 2028 avec les Canaris qui lui feront découvrir l'Europe.

Auteur d'un début de saison plus que poussif, le FC Nantes continue de se renforcer sur le mercato. Après avoir levé l'option d'achat de Mostafa Mohamed et bouclé les signatures de Marquinhos, Douglas Augusto, Lamine Diack et Ronaël Pierre-Gabriel, les Canaris ont officialisé l'arrivée d'Adson.

En Jaune et Vert 🇧🇷Bem-vindo Adson ! 🤙 pic.twitter.com/0ddwZluGRz — FC Nantes (@FCNantes) August 23, 2023

Adson signe au FC Nantes

Par le biais d'un communiqué, le club entraîné par Pierre Aristouy a effectivement annoncé cette nouvelle signature : « Le FC Nantes et le Sport Club Corinthians Paulista (Brasileirão Assaí) ont trouvé un accord pour le transfert définitif d’Adson (22 ans). Il s’est engagé cinq ans avec le Club des bords de l’Erdre, soit jusqu’en 2028 ».

Un transfert à 5M€ ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le FC Nantes et les Corinthians ont trouvé un accord ces derniers jours pour un transfert avoisinant les 5M€. L'ailier brésilien aura la lourde tâche de tenter de faire oublier Ludovic Blas, qui s'est engagé avec le Stade Rennais cet été. Et pour cela, Adson portera le numéro 20.