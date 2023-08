PSG : L'annonce du Real Madrid pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Réintégré par le PSG après sa mise à l'écart, Kylian Mbappé semble aujourd'hui parti pour faire la saison avec le club de la capitale. Il n'empêche que le marché des transferts et encore loin d'être terminé et ce n'est que le 1er septembre qu'il fermera ses portes. D'ici là, ça peut encore bouger pour Mbappé. D'ailleurs, au Real Madrid, on laisserait les portes ouvertes...

Le feuilleton Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler à l'occasion de ce mercato estival. Les rebondissements ont été nombreux pour le numéro 7 du PSG, dont l'avenir s'est retrouvé au centre de toutes les intentions. Ne voulant pas prolonger jusqu'en 2025 et espérant un départ libre dans un an, Mbappé s'est retrouvé mis à l'écart avec le reste des indésirables parisiens. Mais aujourd'hui, le joueur de Luis Enrique a été réintégré sans pour autant que la question de son avenir soit réglée. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Partira ? Ne partira pas cet été ?

PSG : Grande nouvelle pour ce transfert à 100M€ https://t.co/PmdV3FsM2x pic.twitter.com/6vcMqh7r87 — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Mbappé au Real Madrid ?

Aujourd'hui, Kylian Mbappé est donc toujours un joueur du PSG. Mais quand il s'agit d'évoquer un possible transfert, les regards se tournent immédiatement vers le Real Madrid. Cela fait maintenant plusieurs années que la Casa Blanca tente, en vain, de recruter le Français. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Tous les feux semblent être au vert pour l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, mais Florentino Pérez l'a déjà répété à plusieurs reprises : le joueur du PSG sera recruté, mais pas cette année.

« Il n'y a rien d'impossible »