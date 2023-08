PSG : Il annonce la date du transfert de Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa réintégration dans l’équipe première du PSG, Kylian Mbappé est-il assuré de faire toute la saison à Paris, ou un transfert au Real Madrid est-il encore possible pour le capitaine de l’équipe de France ? Un journaliste espagnol donne une tendance claire sur ce dossier, sans être catégorique pour autant.

À quoi faut-il vraiment s’attendre pour l’avenir de Kylian Mbappé, qui n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG et qui reste l’un des grands fantasmes du Real Madrid sur le marché des transferts ? Plusieurs options semblent encore plausibles, et le journaliste espagnol Josep Pedrerol a fait le point dans l’émission El Chiringuito .

« Très difficile qu’il vienne cet été »

« La seule possibilité que Mbappé signe cet été, c'est avec une lettre pour le libérer. Très difficile ? Oui. Impossible ? Non. Je vous ai dit il y a plusieurs jours que l'effectif madrilène était bouclé. Est-il totalement impossible que Mbappé arrive cet été ? Non », indique Pedrerol au sujet de Mbappé.

Pedrerol vote pour une arrivée en 2024