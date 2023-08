Karim Benzema défendu par une légende du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir tout gagné sous le maillot du Real Madrid dont il a porté les couleurs pendant 14 ans, Karim Benzema a finalement changé d’air cet été en rejoignant le club saoudien d’Al-Ittihad. Et Luis Fernandez, ex-entraîneur emblématique du PSG, défend ce choix de carrière de l’ancien buteur de l’équipe de France.

Après avoir remporté la Ligue des Champions ainsi que le Ballon d’Or en 2022 avec le Real Madrid, Karim Benzema a surpris son monde sur le marché des transferts ! En effet, le buteur français de 35 ans a opté pour un challenge tout nouveau, puisqu’il a rallié l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Ittihad cet été.

Mercato : Le PSG prépare un transfert surprise https://t.co/KN1vVziEuO pic.twitter.com/SrMR371RG4 — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Un choix qui fait débat

Cette destination avait fait couler beaucoup d’encre, surtout qu’au moment où il a rallié l’Arabie Saoudite, Karim Benzema était l’un des précurseurs du mouvement avec Cristiano Ronaldo. Avant que d’autres stars comme N’Golo Kanté, Roberto Firmino ou encore Sadio Mané ne les suivent.

« C’était sa décision »