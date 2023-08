Real Madrid : Benzema claque la porte, il monte au créneau

Jean de Teyssière

Après 14 ans de bons et loyaux services, Karim Benzema a décidé de quitter le Real Madrid et est allé signer en Arabie saoudite, dans le club d'Al-Ittihad. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais percevrait environ 30M€ par an, alors qu'il gagnait 12M€ par an avec le Real Madrid. Benzema gagne donc deux fois plus depuis son départ de l'un des plus grands clubs du monde et si certains expliquent que ce choix a été porté par l'argent, Luis Fernandez défend le Ballon d'Or en titre, estimant qu'après sa riche carrière, il pouvait se le permettre.

Arrivé en 2009, à l'âge de 21 ans, Karim Benzema est rapidement éclipsé par la star mondiale du moment : Cristiano Ronaldo. Le Portugais arrive la même année que le Lyonnais et son prix historique de transfert (100M€, record de l'époque), justifie cet engouement autour du désormais quintuple Ballon d'Or. En difficulté au début, Karim Benzema réussi l'exploit de rester 14 ans dans l'un des clubs les plus exigeants de la planète, jouant parfaitement le rôle de serviteur de Cristiano Ronaldo avant de porter le club à lui tout seul, comme il l'a fait lors de l'historique campagne de Ligue des Champions des Merengue en 2022.

Benzema, désormais joueur d'Al-Ittihad

C'est sans doute avec le sentiment du devoir accompli que Karim Benzema est désormais parti lui aussi s'exiler en Arabie saoudite. Un choix qui peut être motivé par l'argent, lui qui devrait toucher plus de deux fois son salaire annuel de Madrid (30M€ contre 12M€). Un choix qui lui a même valu quelques critiques.

Un joueur du PSG bloque un transfert, Benzema va enrager https://t.co/7tQ9pVnYj6 pic.twitter.com/TDvtXgEJ9K — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

« C'est une légende et il a gagné le droit de décider »