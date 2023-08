Depuis le départ de Benzema, il métamorphose le Real Madrid et marche sur la Liga !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Orphelin de Karim Benzema, le Real Madrid n’a pas encore recruté du lourd au poste de numéro 9. Le retour de Joselu n’est pas suffisant pour offrir aux Merengue les garanties suffisantes d’un joueur de classe mondiale capable de porter le club comme le faisait KB9. Mais depuis le début de la saison, une recrue épate la galerie et transforme le système de Carlo Ancelotti. C’est le coup de projecteur du jour signé Fair Play.

La question du recrutement d’un numéro 9 est centrale au Real Madrid. Pour le moment, le club réfléchit aux différentes options possibles. Le dossier Mbappé semble s’éteindre pour cet été, le Français va rester au PSG et organiser son départ en 2024. Carlo Ancelotti, qui ne peut pas vraiment s’appuyer sur Vinicius et Rodrygo pour jouer les points d’ancrage à l’avant, compose pour le moment avec un nouveau système. Les deux pépites brésiliennes devant et Jude Bellingham, la recrue phare de l’été en provenance du Borussia Dortmund, en soutien du duo d’attaque. La formule gagnante qui fait sensation en Liga.

Bellingham déjà roi d'Espagne ? 👑@polomarca de MARCA parle de la transformation réussie de ce nouveau Real Madrid ! Intégration plus que réussie pour Jude Bellingham !#bellingham #realmadrid #ancelotti pic.twitter.com/gtTDTH1tei — 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝘂𝗶𝘇 (@alexandreruiz) August 21, 2023

« ll est en train de devenir une idole au Real Madrid »

Alexandre Ruiz, pour Fair Play , revient sur la formule magique gagnante du Real Madrid et interroge pour cela le journaliste de Marca , Pablo Polo : « Trois buts, meilleur buteur de la Liga pour l’instant. Deux matchs, trois buts, pour un joueur qui n’est pas un attaquant. C’est évident que la transformation tactique est là. Il joue derrière les deux attaquants Vinicius et Rodrygo. Il se sent protagoniste dans ce nouveau rôle au Real Madrid et il se sent vraiment bien au Real Madrid. Il est en train de devenir une idole au Real Madrid. On raconte aussi les anecdotes autour des ventes de maillot cet été, c’est incroyable ! Ils sont déjà au niveau de l’année dernière quand le Real Madrid venait de remporter la Ligue des Champions à Paris. L’arrivée de Bellingham, c’est extraordinaire. C’est encore trop tôt pour savoir si cela sera suffisant pour la saison. Mais c’est évident que le début est excellent » .

Il s'impose là où Eden Hazard a échoué

Acheté 103 millions d'euros par le Real Madrid, Jude Bellingham parvient à réaliser un petit exploit : faire oublier le départ de Karim Benzema et effacer le fiasco Eden Hazard, qui n'a jamais réussi à s'imposer dans ce rôle si précieux qu'occupe aujourd'hui l'Anglais de seulement 20 ans. Il ne lui reste qu'à confirmer ce début de saison canon en marquant d'autres buts et en affichant ce même niveau de jeu en Ligue des Champions, au plus haut niveau européen. D'ici là, le Real Madrid aura bouclé son mercato avec, très certainement, la venue d'un nouvel attaquant de classe mondial avec lequel Jude Bellingham pourra combiner pour marquer. Et faire marquer.