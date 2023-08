Mercato : «Mbappé ne vient pas cet été, je pense que le Real Madrid va bouger…»

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir fait un pas vers le PSG pour envisager de partir en 2024 contre un transfert, Kylian Mbappé ne viendra pas au Real Madrid cet été. Invité à réagir sur ce dossier au micro d’Alexandre Ruiz pour Fair Play, le journaliste espagnol Pablo Polo (Marca) est certain de voir les Madrilènes s’activer d’ici le 1er septembre.

Le Real Madrid attendait de Kylian Mbappé qu’il fasse le premier pas. Il ne le fera pas. L’attaquant du PSG a ouvert la voie des négociations pour organiser son départ de Paris contre un transfert et s’est engagé à ne pas partir libre. C’est donc la fin d’une possible arrivée de Mbappé au Real Madrid cet été. Et un nouveau chantier qui s’ouvre pour les Madrilènes, orphelins de Karim Benzema, en quête d’un nouvel attaquant de pointe.

« C’est trop risqué pour le Real Madrid »