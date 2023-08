Jackpot à 200M€ pour Benzema, tout est « fake »

Alexis Brunet

Récemment, Karim Benzema a rejoint Al-Ittihad. Le Français est l'un des premiers grands joueurs à avoir rejoint l'Arabie saoudite, avec Cristiano Ronaldo. Selon plusieurs sources, l'ancien attaquant du Real Madrid toucherait 200M€ par saison dans son nouveau club. Mais d'après Romain Molina, le Ballon d'Or ne gagnerait finalement que 30M€ par an.

Cet été, le marché des transferts a été bousculé par un acteur inattendu. L'Arabie saoudite armée par le désir de développer son football, et son pays, a décidé de frapper un grand coup sur le mercato, en recrutant un grand nombre de stars du football. Le dernier exemple en date n'est autre que Neymar, qui a quitté le PSG pour rejoindre Al-Hilal.

Karim Benzema a rejoint Al-Ittihad

Avant Neymar, de nombreuses stars ont rejoint plusieurs formations du championnat saoudien. Karim Benzema a par exemple signé à Al-Ittihad, tout comme N'Golo Kanté. Seko Fofana a rejoint Al-Nassr, et Kalidou Koulibaly Al-Hilal.

Mercato : Le club de Benzema s’attaque à un chouchou de Deschamps ! https://t.co/MAwUbjQ8bA pic.twitter.com/sjioJNWB0U — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

«C'est environ 30M€ par an»