PSG - Mbappé : Le Real Madrid en rajoute une couche

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG a décidé de réintégrer Kylian Mbappé il y a de cela quelques jours, l'avenir de la superstar française est encore indécis. Le Real Madrid, destination la plus probable en cas de départ du capitaine des Bleus, n'a toujours pas dégainé d'offre malgré la situation contractuelle inchangée de Kylian Mbappé. Et pas sûr que cela arrive... Carlo Ancelotti a répété que le mercato des Merengue était bouclé.

Le feuilleton autour du futur de Kylian Mbappé n'en finit plus. La superstar française a été écartée par le PSG pendant plusieurs semaines du groupe de Luis Enrique avant de faire son retour et de disputer son premier match de la saison face à Toulouse. Néanmoins, les discussions ne cessent de porter sur le Français en Espagne et particulièrement au Real Madrid.

« Je pense que l'attaque est complète »

Après la victoire in-extremis du Real Madrid face au Celta Vigo (0-1) vendredi, Carlo Ancelotti a eu un échange en conférence de presse avec un journaliste à propos des joueurs offensifs de son effectif, répétant qu'il ne devrait pas y avoir d'autres mouvements chez les Merengue : « Si j'ai suffisamment d'outils en attaque ? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre ? Non, je pense que l'attaque est complète. Vous le voyez dans les données : nous avons marqué six buts sans Karim, sans Vinicius... Cela veut dire que nous avons des ressources devant. J'ai aussi pensé à faire entrer Brahim (Diaz) mais j'ai préféré garder un équilibre pour éviter les surprises sur la fin ».

Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG