PSG : Mbappé dans la tourmente, ils hallucinent

Benjamin Labrousse

Écarté de l’équipe première pendant plusieurs jours, Kylian Mbappé a finalement été réintégré sous les ordres de Luis Enrique il y a un peu moins de deux semaines. Mais alors que ce dernier retrouve le Parc des Princes ce samedi, quelques sifflets pourraient fuser à l’égard de l’attaquant français. Mais selon Emmanuel Petit et Jérôme Rothen, Mbappé ne mérite en aucun cas ce mécontentement des supporters.

Ce samedi soir, le PSG accueille le RC Lens au Parc des Princes dans le cadre de la 3ème journée de Ligue 1. Si cette rencontre pourrait permettre aux hommes de Luis Enrique de lancer leur exercice 2023-2024 avec une première victoire, Kylian Mbappé pourra de son côté retrouver son public.

«Il n’a pas été en infraction vis-à-vis de son contrat»

Mais selon les informations du Parisien , une grande partie des supporters du PSG se seraient lassés de l’attitude de Kylian Mbappé, ce dernier laissant régulièrement planer le doute sur un possible départ. Dans l’émission Rothen s’enflamme , Emmanuel Petit ne comprend pas pourquoi Mbappé pourrait être sifflé ce samedi. « Il n’a pas été en infraction vis-à-vis de son contrat non ? On peut discuter de ses attitudes, mais on ne peut pas lui reprocher de respecter son contrat » .

«Il n’a rien fait pour se faire siffler»