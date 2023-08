Il balance sur ce joueur du PSG qui «passe son temps à faire la fête, à fumer, à boire»

Jean de Teyssière

Le PSG a réalisé un sacré coup de balai lors de ce mercato avec les départs de Neymar et Lionel Messi, notamment. Une autre star du PSG, présente depuis 2013 pourrait quitter le club, il s'agit de Marco Verratti. L'Italien ne semble pas être dans les plans de Luis Enrique et un départ pour l'Arabie saoudite prend de plus en plus d'ampleur. Tant mieux pour Jérôme Rothen qui a eu des mots très durs envers le champion d'Europe 2021.

L'aventure commune entre Marco Verratti et le PSG semble toucher à sa fin. Le milieu italien n'a pas joué les deux premiers matchs de la saison. Non appelé par l'entraîneur Luis Enrique, l'Italien semble plus que jamais être sur le départ. Agé de 30 ans, Verratti pourrait rebondir dans un tout nouveau championnat.

Verratti, prêt à rejoindre le championnat saoudien ?

Indésirable au PSG, Marco Verratti pourrait rebondir en Arabie saoudite puisque le clubs d'Al-Hilal aimerait recruter Marco Verratti. Problème, Al-Hilal aurait déjà dépensé toute son enveloppe mercato tandis que Al-Ahli pourrait rapidement se retirer des négociations avec le PSG. Et si Verratti reste, le message envoyé pourrait être très négatif, selon Jérôme Rothen.

