Mercato - PSG : L’enjeu majeur de la réconciliation Mbappe-PSG est là !

Alors qu’en Espagne, on présente la facture que le PSG devra payer à Kylian Mbappe s’il reste cette saison, la réalité est toute autre. L’enjeu majeure de la réconciliation entre les deux parties se trouvent justement à ce niveau. Et il apparaît que le club de la capitale ne sera pas perdant au final. Explication.

Mardi soir, au cours de l’émission espagnol El Chiringuito , le journaliste espagnol Edu Aguirre a chiffré le montant total que Kylian Mbappe doit toucher en restant au Paris Saint-Germain cette saison : « Entre le salaire et la prime de fidélité, le PSG doit payer 200M€ cette année pour Mbappé ». Au sein des médias espagnols, ce calcul a vocation à démontrer que le club de la capitale fait une affaire financière catastrophique en gardant le Français jusqu’au terme de son contrat en juin 2024.

Le PSG « gagnera » au moins 100 millions d’une façon ou d’une autre

Mais la réalité est toute autre. Lors de la réconciliation entre Mbappe et le PSG, le Français a promis au club de la capitale, non pas qu’il accepterait de prolonger un an de plus afin que le club ne le perde pas libre en juin prochain, mais que Paris ne serait pas lésé financièrement lors de son départ. Que peut-il se cacher derrière cette formulation ? S’il ne prolonge pas, la seule option est que Kylian Mbappe accepte de ne pas toucher tout ou partie de sa prime de fidélité. Pour que le PSG ne soit pas « lésé », il faut en effet qu’il économise un montant équivalent à celui du transfert que le club aurait touché si l’attaquant avait prolongé, donc au minimum 100 millions. La seule véritable option apparaît donc bien que Kylian Mbappe ait promis de renoncer à ses primes de fidélité à hauteur d’au moins 100 millions.

Mbappe a fait le choix le plus intelligent

En économisant ce montant, le PSG regagne l’équivalent ou presque du transfert et peut donc en effet laisser filer Mbappe libre à Madrid. L’enjeu majeur de leur réconciliation ne peut que se trouver là. En proposant cette formule, l’attaquant parisien a pu trouver un accord avec le PSG pour jouer cette saison sans prolonger, ce qui lui offre un boulevard pour s’engager librement en juin 2024 au Real Madrid à des conditions financières XXL.