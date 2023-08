PSG : Coup dur pour Luis Enrique avant Lens

Amadou Diawara

Déjà privé de Kang-In Lee, Luis Enrique pourrait être contraint de faire sans Gonçalo Ramos ce samedi soir face au RC Lens. Comme annoncé par le PSG ce vendredi matin, son nouveau numéro 9 est victime d'une gêne musculaire. Par conséquent, Gonçalo Ramos ne participera pas à l'entrainement collectif du jour.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique est privé de certains joueurs. Blessés depuis de longues semaines, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes n'ont pas encore débuté officiellement leur saison 2023-2024. Et malheureusement pour eux, les trois défenseurs du PSG ne devraient pas faire leur retour ce samedi soir face au RC Lens.

PSG : Une solution enfin trouvée pour cet indésirable ? https://t.co/8HzHcvbDE0 pic.twitter.com/BIUh422ids — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

«Lee Kang-In restera en soins ces prochaines semaines»

Dans son point médical, publié sur son site officiel, le PSG a fait comprendre que Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes n'étaient pas encore totalement remis de leurs blessures respectives. En effet, ils ne participeront pas à l'entrainement collectif de ce vendredi. « Nordi Mukiele, qui a repris l’entraînement avec le groupe, effectuera un travail en salle ce jour. Presnel Kimpembe poursuit son travail de réhabilitation. Bonne évolution. Nuno Mendes effectuera aujourd’hui des exercices individuels sur le terrain » , peut-on lire.

Gonçalo Ramos est victime d'une gêne musculaire