Mbappé humilié dans le vestiaire du PSG, il hallucine

Arrivé sur le banc du PSG il y a quelques semaines, Luis Enrique a décidé de laisser son vestiaire choisir son capitaine. Au terme d'un vote organisé en interne, c'est Marquinhos qui a conservé son capitanat devant Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. D'ailleurs, Christophe Dugarry estime que c'est un « un énorme désaveu » pour le capitaine de l'équipe de France.

C'est donc le vestiaire du PSG qui désigné son capitaine. Et comme la saison dernière, c'est Marquinhos qui a conservé son brassard. Le Brésilien a été élu devant Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Un sacré camouflet pour le crack de Bondy selon Christophe Dugarry.

Dugarry dézingue le choix du capitaine du PSG

« Les joueurs du PSG préfèrent avoir Danilo que Mbappé comme capitaine. C'est un énorme désaveu pour Mbappé. Il nous a fait des pieds et des mains pour être capitaine en équipe de France et il voulait aussi l'être au PSG. Il veut toujours être le n°1, le leader, le buteur, le tireur pour les pénalties et les coup-francs. Il est comme ça. Il est formaté pour ça », lance le champion du monde 1998 au micro de RMC .

«C'est un énorme désaveu»