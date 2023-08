Un malaise est révélé au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les joueurs du PSG ont tranché à travers leurs votes, c’est donc Marquinhos qui a finalement été réélu capitaine, devançant d’autres profils tels que Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou encore Danilo Pereira. Pourtant, cette décision ne semble pas vraiment faire l’unanimité en interne, loin de là.

Depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020, c’est donc son compatriote brésilien Marquinhos qui a hérité du brassard de capitaine. Une responsabilité que le numéro 5 du PSG tente d’assumer au mieux, mais comme son prédécesseur, Marquinhos fait l’objet de nombreuses critiques, et ses mauvaises performances sont forcément davantage passées au crible de par son statut de leader.

Le PSG révolutionne son choix de capitaine

Récemment interrogé en conférence de presse, le nouvel entraîneur du PSG Luis Enrique avait annoncé une petite révolution dans la manière de désigner le capitaine : « C'est simple : je ne choisis pas le capitaine, ce sont les joueurs qui choisissent le joueur qu'ils veulent pour les représenter. Ils décident. Cette semaine, ils se sont rencontrés. Et il y a quatre capitaines. L'expérience me fait dire que ce n'est pas le travail de l'entraîneur de désigner un capitaine. Je veux qu'il soit choisi par les joueurs et c'est ce qu'il va se passer. Ils votent. Qui sont les capitaines ? Je ne sais pas encore. Ils ont voté hier (jeudi) ou aujourd'hui (vendredi). Et quand j'en serai informé, je n'aurai aucun problème à vous en parler », avait indiqué le technicien espagnol. Et le verdict est tombé.

Marquinhos élu… mais contesté