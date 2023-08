PSG : Mbappé snobé, Riolo monte au créneau

Thibault Morlain

Malgré l'arrivée de Luis Enrique, le brassard de capitaine va continuer de revenir à Marquinhos. Alors que le Brésilien semblait fragiliser dernièrement, le choix a été fait de continuer à lui faire confiance. Dans un vote réalisé en interne par le vestiaire du PSG, Marquinhos a donc été plébiscité, au détriment notamment de Kylian Mbappé. Pourtant, pour Daniel Riolo, le brassard doit revenir au Français.

Désormais entraîneur du PSG, Luis Enrique avait expliqué s'en remettre au choix de son vestiaire concernant le brassard de capitaine. Ces dernières saisons, c'est Marquinhos qui avait hérité de statut et ça va continuer ainsi. En effet, malgré quelques interrogations à propos du Brésilien, les joueurs du PSG ont voté et c'est Marquinhos qui a été désigné comme le capitaine. Un choix qui ne manque pas de faire parler. Ça a notamment été le cas de Daniel Riolo, qui a haussé le ton afin expliquer qu'il aurait préféré voir Kylian Mbappé avec cette responsabilité.

Le PSG veut boucler un transfert, il annonce la couleur https://t.co/xotiaGpWLb pic.twitter.com/Om73HWv6Cc — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

« Le seul titulaire indiscutable au PSG »

Au micro de L'After Foot , Daniel Riolo a ainsi voté en faveur de Kylian Mbappé pour être le capitaine du PSG. « Mbappé doit être capitaine parce qu'il est le seul titulaire indiscutable au PSG. Les trois autres ne le sont pas. Je ne comprends pas les trois noms qui arrivent devant Mbappé. Si Marquinos part d'ici la fin du mercato, et bien le vote ne veut plus rien dire », a expliqué Riolo.

« Il reste Danilo et c'est peut-être la bonne personne »