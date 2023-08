Griezmann à l’OM, le feuilleton improbable de l’été !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Griezmann s’est invité dans le mercato de l’OM. Lors de leur présentation, Geoffrey Kondogbia ou encore Renan Lodi ont évoqué le rôle de leur ancien coéquipier à l’Atlético dans leur arrivée à Marseille cet été. Il faut dire que l’international français n’a jamais caché son admiration pour le club phocéen.

Avec l’arrivée de Marcelino, le mercato olympien a pris un accent espagnol. Passé par l’Atlético, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi se sont très vites engagés avec l’OM, et ont été rejoints par un ancien du FC Barcelone : Pierre-Emerick Aubameyang. Interrogés sur leur transfert à Marseille, les deux anciens madrilènes ont tenu à évoquer le rôle d’un certain Antoine Griezmann.

C’est confirmé, un transfert surprise prend forme à l’OM https://t.co/oIl1WwVvhR pic.twitter.com/2cJ4II1kiq — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Griezmann a envoyé des joueurs à l'OM

« Dès qu'il y a eu l'intérêt de l'OM, la première personne avec qui j'ai parlé, outre Griezmann, c'est Lucho. Il m'a énormément parlé du club et de la ville, il m'a dit que je pouvais y aller les yeux fermés, qu'il s'agissait d'un gigantesque club. Et j'ai pu le constater ! » a expliqué Lodi. De son côté, Geoffrey Kondogbia en a profité pour lui lancer un appel du pied. « Antoine Griezmann a toujours aimé ce club. Je me permets de le dire, il était content que je signe à l'OM. Pareil pour Renan Lodi. Griezmann sera peut-être le prochain ? (rires) » avait lâché le milieu de terrain lors de sa présentation.

Griezmann reçoit des appels à l'OM, mais...