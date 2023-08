Cette légende l'annonce en direct, elle veut revenir à l'OM

Amadou Diawara

Légende vivante de l'OM, Mamadou Niang pourrait faire son retour au Vélodrome. Interrogé par Souleymane Diawara, l'ancien attaquant marseillais a avoué qu'il était prêt à intégrer le staff de Marcelino en tant qu'entraineur des attaquants. D'ailleurs, Mamadou Niang aurait déjà évoqué un possible rapatriement avec Pablo Longoria.

Arrivé à l'été 2005, Mamadou Niang a fait le plus grand bonheur de l'OM pendant cinq années. A tel point qu'il est considéré aujourd'hui comme une légende vivante du club phocéen. Et heureusement pour les supporters de l'OM, Mamadou Niang pourrait faire son retour au Vélodrome, et ce, pour faire partie du staff marseillais.

La star de l'OM s'en va, la presse italienne dévoile son mensonge https://t.co/4PlXqGyyEq pic.twitter.com/Q87nAwYa88 — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

Mamadou Niang veut retrouver l'OM

Présent sur le plateau de l'émission J-1 ce vendredi, Mamadou Niang a été interrogé par Souleymane Diawara sur un possible rapatriement à l'OM. Et l'ancien attaquant sénégalais a avoué qu'il était emballé par cette idée, ajoutant qu'il avait déjà évoqué le sujet avec Pablo Longoria, l'actuel président de l'écurie olympienne. Toutefois, le retour de Mamadou Niang à l'OM n'est pas encore d'actualité, même s'il se voit bien intégrer le staff de Marcelino dans un « futur proche ».

Niang a discuté d'un retour à l'OM avec Longoria