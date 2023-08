La star de l'OM s'en va, la presse italienne dévoile son mensonge

Axel Cornic

L’un des feuilletons de l’été s’est terminé, puisque Alexis Sanchez ne signera finalement pas de nouveau contrat avec l’Olympique de Marseille. Le Chilien, libre depuis le 1er juillet dernier, s’est récemment engagé avec son ancien club de l’Inter et contrairement à ce qu’il a pu dire, il ne semblait pas vraiment prêt à tout pour rester à l’OM.

Meilleur joueur de la saison dernière Alexis Sanchez a enfin décidé son avenir. Un retour était en effet évoqué depuis la fin de son contrat, mais la star chilienne a finalement décidé de signer en faveur de l’Inter, avec Joaquin Correa qui lui a d’ailleurs fait de la place en posant ses valises à l’OM.

« J’ai toujours voulu rester à Marseille »

Via les réseaux sociaux, Alexis Sanchez a fait ses adieux à l’OM et a surtout apporté quelques précisions sur son été, assurant avoir voulu poursuivre l’aventure marseillaise. « Je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part, j’ai toujours voulu rester à Marseille » a écrit l’attaquant de 34 ans, dans un long message publié sur Instagram . « C’est ce que j’ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas que de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix, mais je les respecte ».

L’Inter, un retour prévu depuis longtemps ?