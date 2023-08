La star de l'OM prend la porte et lâche ses vérités

Benjamin Labrousse

Arrivé l’été dernier libre en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez a finalement décidé de ne pas prolonger à l’OM. Alors que son retour chez les Nerrazzuri se précise, l’international Chilien a souhaité livrer un beau message d’adieu aux supporters marseillais, mais a surtout affirmé que son choix était de rester au sein du club phocéen…

Sous la houlette d’Igor Tudor la saison passée, un joueur s’est clairement démarqué à l’OM. Arrivé en fin de contrat au sein du club phocéen en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez s’est affirmé comme l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1 à Marseille. Auteur de 18 buts en 44 rencontres sous les couleurs phocéennes, le Chilien de 34 ans n’avait pas prolongé son bail en juin dernier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

«Un grand merci à tout le public de Marseille»

Dans un long message publié sur le réseau social Instagram , Alexis Sanchez a remercié l’OM alors que son retour à l’Inter Milan pourrait être officialisé ce week-end. « Pour Marseille et son équipe je n’ai que des remerciements vis à vis de la direction du club, de son équipe médicale, du personnel de la cuisine et de tout le club. Avec mes partenaires j’ai partagé de très bons moments. Merci de m’avoir supporté et pardon de leur mettre la pression à chaque match et à chaque entraînement. Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments » .

«J’ai toujours voulu rester à Marseille»