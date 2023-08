Mercato : L’OM va faire une annonce

Thomas Bourseau

Ce n’est plus qu’une question d’heures désormais. Ce vendredi, Joaquin Correa a débarqué à Marseille dans l’optique d’y passer sa visite médicale afin de devenir un joueur de l’OM. C’est désormais chose quasiment faite selon La Provence au vu du succès de ses tests médicaux, en attente d'une annonce officielle ce vendredi soir.

Décidément, Pablo Longoria a un faible pour le marché italien et l’Inter. Alors qu’Alexis Sanchez avait débarqué du club milanais l’été dernier, c’est Joaquin Correa qui se rapproche de l’OM désormais. L’international argentin a atterri à Marseille ce vendredi dans le but de passer la traditionnelle visite médicale avant l’annonce du transfert.

L’OM boucle le prêt payant de Correa

Dans ce cas de figure, comme La Provence confirme la tendance ce vendredi, c’est par le biais d’un prêt que Joaquin Correa arrive à l’OM. Un prêt payant d’1M€ a été convenu entre l’Olympique de Marseille et l’Inter et deux options d’achat. La première est obligatoire et est de 10M€; d’après le média, si jamais l’OM se qualifiait pour la Ligue des champions la saison prochaine. La seconde figurerait à 13M€ et sera exercée si l’OM le souhaite.

Visite médicale réussie pour Joaquin Correa