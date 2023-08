Verratti - PSG : Le feuilleton s’éternise, il fait une révélation

Thomas Bourseau

Quel avenir pour Marco Verratti ? le10sport.com vous a révélé dernièrement que son transfert pour l’Arabie saoudite n’était plus qu’une question de temps et était déjà considéré comme acté par le président Nasser Al-Khelaïfi. Son départ du PSG s’éternise et la raison est simple selon Jérôme Rothen. Explications.

Un an après son dixième anniversaire en tant que joueur du PSG et seulement quelques mois après sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 au Paris Saint-Germain, Marco Verratti est poussé vers la sortie par les dirigeants du club de la capitale. Le nouvel entraîneur Luis Enrique et le conseiller football Luis Campos lui ont fait part de cette volonté au retour de la tournée de pré-saison en Asie.

Le transfert de Verratti en Arabie saoudite s’éternise

Comme Neymar qui s’est engagé en faveur d’Al-Hilal, Marco Verratti est annoncé en Arabie saoudite. D’ailleurs, le10sport.com vous a confié le 14 août dernier que le président Nasser Al-Khelaïfi considère déjà son départ comme fait pour l’Arabie saoudite. Cependant, que ce soit pour Al-Hilal ou Al-Ahli, l’opération piétine de par les attentes financières du PSG.

Selon Rothen, Verratti attend un club en Europe !