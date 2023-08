PSG : Luis Enrique répond cash sur Verratti

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le PSG pourrait encore recruter, mais il pourrait aussi vendre d'autres joueurs. En effet, Marco Verratti est annoncé depuis plusieurs semaines sur le départ. L'Italien n'est toujours pas parti, mais sa situation reste floue. Interrogé sur son milieu de terrain en conférence de presse, Luis Enrique s'est montré élogieux envers lui.

L'équipe du PSG a grandement changé d'une saison à une autre. Trois cadres ont déjà quitté le club, à savoir Sergio Ramos, Lionel Messi, et Neymar. Si les deux premiers sont partis en fin de contrat, le Brésilien a lui rapporté pas moins de 90M€ à Paris. Cet argent servira sans doute à boucler le recrutement de Randal Kolo Muani, priorité absolue du champion de France, dans cette fin de mercato.

Quid de l'avenir de Marco Verratti ?

En plus des trois joueurs précédemment cités, le PSG pourrait perdre un quatrième titulaire de la saison dernière. Marco Verratti est annoncé sur le départ depuis un petit moment déjà. L'Italien aurait donné son accord pour rejoindre l'Arabie saoudite, et Al-Hilal, mais les deux clubs n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Le Qatar et Al-Arabi pourraient donc en profiter, à moins qu'une opportunité existe en Europe. On a parlé d'un intérêt de Manchester United, et du Bayern Munich.

PSG : Une annonce tombe pour le successeur de Verratti https://t.co/yVXEayE3QZ pic.twitter.com/dxVLk7K2vJ — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

« Le travail avec Verratti est merveilleux »